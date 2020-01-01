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День таксиста в Украине 2021: Поздравления, открытки, фото, видео

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Этот праздник отмечают во всем мире, а не только в Украине.
Есть множество таксистов, которые являются фанатами своей профессии
Есть множество таксистов, которые являются фанатами своей профессии
depositphotos

Сегодня на улицах украинских городов существует великое множество таксистов. При этом, именно сегодня 22 марта в Украине отмечают День таксиста, поэтому не забудьте поздравить своих родственников и знакомых, которые являются представителями этой профессии.

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Этот день отмечают не только на территории Украины и бывшего СНГ, а и по всему миру. Так, в далеком 1907 году именно в этот день в Великобритании появились первые автомобили такси, которые имели специальные счетчики. Их называли “таксиметр“ (измерение платы). Как раз с тех пор и пошла традиция называть автомобили, которые перевозят других людей за деньги – такси, а их водителей – таксистами.

Лучшие поздравления с Днем таксиста

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Bigmir)Авто собрал для вас самые забавные поздравления с Днем таксиста в прозе, в стихах, а также мы нашли красивые картинки и открытки.

***

Поздравляю с днем таксиста
И хочу я пожелать
Шутником быть, оптимистом,
За рулем чтоб не скучать.

Щедрых, вежливых клиентов,
Что не ноют, не зудят.
Пусть не будет конкурентов,
И — ни жезла, ни гвоздя!

***

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Тебе желаю в День таксиста

Всегда успешно таксовать,

И довозить клиентов быстро,

Чтоб чаевые получать!

Пускай тебя твоя машина

Не смеет в жизни подводить!

Пусть будет полон бак бензина,

Чтоб ты клиентов мог возить!

***

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Город знаешь ты отлично,
За рулем сидишь давно,
Поздравляю с Днем таксиста,
Пусть все будет хорошо!

Жизни легкой и в достатке,
Заработка и добра,
Клиентов мирных, не скандальных,
Желаю счастья и добра!

***

Поздравляю с Днем таксиста! Хочу пожелать, чтобы на дороге всегда были улыбающиеся водители и зеленые светофоры. Также желают интеллигентных и воспитанных попутчиков, которые не только не создают проблем и готовы поставить 5 звездочек, но и оставят щедрые чаевые! С Праздником!

***

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Поздравляю с Днем таксиста и хочу, чтобы находясь за рулем ты забывал о всех проблемах и обыденности жизни, и наслаждался каждым километром пути, который провел за рулем любимой машины. Также хочу пожелать, чтобы ты никогда не попадал в неприятности и продолжал радостно колесить по городу принося счастье и пользу другим людям. Здоровья тебе, терпения и выдержки настоящего таксиста и большой удачи!

***

Первоклассному таксисту

Пожелаю в этот час

Долгих лет, дороги чистой

И терпения запас.

Пассажиров самых добрых,

И поломок не встречать,

А доходов – просто горы,

Чтоб устал ты их считать!

Лучшие картинки и открытки с Днем таксиста

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