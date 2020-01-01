День таксиста в Украине 2021: Поздравления, открытки, фото, видео

Этот праздник отмечают во всем мире, а не только в Украине.

Сегодня на улицах украинских городов существует великое множество таксистов. При этом, именно сегодня 22 марта в Украине отмечают День таксиста, поэтому не забудьте поздравить своих родственников и знакомых, которые являются представителями этой профессии.

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Этот день отмечают не только на территории Украины и бывшего СНГ, а и по всему миру. Так, в далеком 1907 году именно в этот день в Великобритании появились первые автомобили такси, которые имели специальные счетчики. Их называли “таксиметр“ (измерение платы). Как раз с тех пор и пошла традиция называть автомобили, которые перевозят других людей за деньги – такси, а их водителей – таксистами.

Лучшие поздравления с Днем таксиста

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Bigmir)Авто собрал для вас самые забавные поздравления с Днем таксиста в прозе, в стихах, а также мы нашли красивые картинки и открытки.

***

Поздравляю с днем таксиста

И хочу я пожелать

Шутником быть, оптимистом,

За рулем чтоб не скучать.



Щедрых, вежливых клиентов,

Что не ноют, не зудят.

Пусть не будет конкурентов,

И — ни жезла, ни гвоздя!

***

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Тебе желаю в День таксиста

Всегда успешно таксовать,

И довозить клиентов быстро,

Чтоб чаевые получать!

Пускай тебя твоя машина

Не смеет в жизни подводить!

Пусть будет полон бак бензина,

Чтоб ты клиентов мог возить!

***

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Город знаешь ты отлично,

За рулем сидишь давно,

Поздравляю с Днем таксиста,

Пусть все будет хорошо!



Жизни легкой и в достатке,

Заработка и добра,

Клиентов мирных, не скандальных,

Желаю счастья и добра!

***

Поздравляю с Днем таксиста! Хочу пожелать, чтобы на дороге всегда были улыбающиеся водители и зеленые светофоры. Также желают интеллигентных и воспитанных попутчиков, которые не только не создают проблем и готовы поставить 5 звездочек, но и оставят щедрые чаевые! С Праздником!

***

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Поздравляю с Днем таксиста и хочу, чтобы находясь за рулем ты забывал о всех проблемах и обыденности жизни, и наслаждался каждым километром пути, который провел за рулем любимой машины. Также хочу пожелать, чтобы ты никогда не попадал в неприятности и продолжал радостно колесить по городу принося счастье и пользу другим людям. Здоровья тебе, терпения и выдержки настоящего таксиста и большой удачи!

***

Первоклассному таксисту

Пожелаю в этот час

Долгих лет, дороги чистой

И терпения запас.

Пассажиров самых добрых,

И поломок не встречать,

А доходов – просто горы,

Чтоб устал ты их считать!

Лучшие картинки и открытки с Днем таксиста

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