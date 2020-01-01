День таксиста в Украине 2021: Поздравления, открытки, фото, видео
Сегодня на улицах украинских городов существует великое множество таксистов. При этом, именно сегодня 22 марта в Украине отмечают День таксиста, поэтому не забудьте поздравить своих родственников и знакомых, которые являются представителями этой профессии.
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Этот день отмечают не только на территории Украины и бывшего СНГ, а и по всему миру. Так, в далеком 1907 году именно в этот день в Великобритании появились первые автомобили такси, которые имели специальные счетчики. Их называли “таксиметр“ (измерение платы). Как раз с тех пор и пошла традиция называть автомобили, которые перевозят других людей за деньги – такси, а их водителей – таксистами.
Лучшие поздравления с Днем таксиста
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Bigmir)Авто собрал для вас самые забавные поздравления с Днем таксиста в прозе, в стихах, а также мы нашли красивые картинки и открытки.
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Поздравляю с днем таксиста
И хочу я пожелать
Шутником быть, оптимистом,
За рулем чтоб не скучать.
Щедрых, вежливых клиентов,
Что не ноют, не зудят.
Пусть не будет конкурентов,
И — ни жезла, ни гвоздя!
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Тебе желаю в День таксиста
Всегда успешно таксовать,
И довозить клиентов быстро,
Чтоб чаевые получать!
Пускай тебя твоя машина
Не смеет в жизни подводить!
Пусть будет полон бак бензина,
Чтоб ты клиентов мог возить!
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Город знаешь ты отлично,
За рулем сидишь давно,
Поздравляю с Днем таксиста,
Пусть все будет хорошо!
Жизни легкой и в достатке,
Заработка и добра,
Клиентов мирных, не скандальных,
Желаю счастья и добра!
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Поздравляю с Днем таксиста! Хочу пожелать, чтобы на дороге всегда были улыбающиеся водители и зеленые светофоры. Также желают интеллигентных и воспитанных попутчиков, которые не только не создают проблем и готовы поставить 5 звездочек, но и оставят щедрые чаевые! С Праздником!
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Поздравляю с Днем таксиста и хочу, чтобы находясь за рулем ты забывал о всех проблемах и обыденности жизни, и наслаждался каждым километром пути, который провел за рулем любимой машины. Также хочу пожелать, чтобы ты никогда не попадал в неприятности и продолжал радостно колесить по городу принося счастье и пользу другим людям. Здоровья тебе, терпения и выдержки настоящего таксиста и большой удачи!
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Первоклассному таксисту
Пожелаю в этот час
Долгих лет, дороги чистой
И терпения запас.
Пассажиров самых добрых,
И поломок не встречать,
А доходов – просто горы,
Чтоб устал ты их считать!
Лучшие картинки и открытки с Днем таксиста
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