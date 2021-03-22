На чем ездит самый богатый украинец: кортеж Ахметова попал на видео

Всего в кортеже 4 автомобиля, и все марки Mercedes.

Согласно недавним рейтингам, самым богатым украинцем является олигарх Ринат Ахметов. Его состояние оценивают примерно в $7,6 млрд

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Естественно, что при таких деньгах передвигается самый богатый украинец не на обычном Mercedes. Журналисты издания Страна засняли кортеж Ахметова, который состоит из 4 автомобилей.

Общая стоимость кортежа, по примерным оценкам, составляет почти 1млн долларов.

Все автомобили в кортеже Ахметова – Mercedes. Журналистам удалось заснять кортеж Ахметова в тот момент, когда четыре автомобиля ехали по Столичному шоссе на пути в Киев. Вероятнее всего, Ахметов как раз ехал из своего дома в Плютах, что в нескольких километрах от Киева.

Кортеж олигарха двигался со скоростью 100 км/час, при разрешенных на этом участке 50 км/час.

Страна.ua

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Первый автомобиль в кортеже – это Mercedes Vito. Его цена начинается с 1 778 985 грн за авто из салона. Он едет в некотором отдалении от остального кортежа и «зачищает» дорогу от машин, которые мешают проезду.

Сразу после этого едет Mercedes Maybach S600. Под капотом этого монстра 630 лошадиных сил, а сам автомобиль бронированный, за счет чего его цена стартует от €700 000.

Сзади кортеж Ахметова прикрывают еще два автомобиля производства Mercedes. Первый – джип класса GL (цены стартуют от 2 500 000 грн), а второй - еще один бусик Mercedes Vito.



На крыше Mercedes GL установлена система для защиты от взрывных устройств на радиоуправлении, а также система блокировки сотовой связи.

Машины сопровождения всегда едут так, чтобы их нельзя было обогнать, при этом время от времени автомобили меняются друг с другом местами.

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