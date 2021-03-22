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На чем ездит самый богатый украинец: кортеж Ахметова попал на видео

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Всего в кортеже 4 автомобиля, и все марки Mercedes.
Встроится между автомобилями нереально, даже при большом желании
Встроится между автомобилями нереально, даже при большом желании
Скриншот

Согласно недавним рейтингам, самым богатым украинцем является олигарх Ринат Ахметов. Его состояние оценивают примерно в $7,6 млрд

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Естественно, что при таких деньгах передвигается самый богатый украинец не на обычном Mercedes. Журналисты издания Страна засняли кортеж Ахметова, который состоит из 4 автомобилей.

Общая стоимость кортежа, по примерным оценкам, составляет почти 1млн долларов.

Все автомобили в кортеже Ахметова – Mercedes. Журналистам удалось заснять кортеж Ахметова в тот момент, когда четыре автомобиля ехали по Столичному шоссе на пути в Киев. Вероятнее всего, Ахметов как раз ехал из своего дома в Плютах, что в нескольких километрах от Киева.

Кортеж олигарха двигался со скоростью 100 км/час, при разрешенных на этом участке 50 км/час.

Страна.ua

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Первый автомобиль в кортеже – это Mercedes Vito. Его цена начинается с 1 778 985 грн за авто из салона. Он едет в некотором отдалении от остального кортежа и «зачищает» дорогу от машин, которые мешают проезду. 
Сразу после этого едет Mercedes Maybach S600. Под капотом этого монстра 630 лошадиных сил, а сам автомобиль бронированный, за счет чего его цена стартует от €700 000.

Сзади кортеж Ахметова прикрывают еще два автомобиля производства Mercedes. Первый – джип класса GL (цены стартуют от 2 500 000 грн), а второй - еще один бусик Mercedes Vito.  
 
На крыше Mercedes GL установлена система для защиты от взрывных устройств на радиоуправлении, а также система блокировки сотовой связи.

Машины сопровождения всегда едут так, чтобы их нельзя было обогнать, при этом время от времени автомобили меняются друг с другом местами.

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Теги: кортеж, Ринат Ахметов, видео, фото, Mercedes
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Комментариев (2)
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navigator2    22.03.2021, 18:27
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navigator2
Хорошо обікрав даунбасітов, на сто життів вистачить.
Дед Матвей  (аноним)  22.03.2021, 18:02
Оценка:  0
Дед Матвей
Гаишники в кустах прятались?
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