Во сколько обойдется растаможка евроблях "по-новому": ТОП-5 примеров

Примеры, чтобы лучше понять, как принятие законопроекта повлияло на стоимость автомобилей из Европы.

ВР приняла новые правила растаможки и на всех сайтах уже успели выложить формулы подсчета ее стоимости. Но сухое уравнение не дает наглядного понимания, насколько поменялась стоимость растаможки для украинцев.

Чтобы лучше понять, как повлияло принятие законопроекта на стоимость автомобилей из Европы Авто24 подобрало реальные примеры.

1. Opel Vectra 2000 года

Opel Vectra 2000 года auto.24tv.ua

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Автомобиль Opel Vectra 2000 года, бензиновый двигатель на 2 литра, стоимостью в 1500 евро - растаможка 2 290 евро, первые 90 дней - 1 498 евро.

2. Mercedes-Benz E-Class 2000 года

Mercedes-Benz E-Class 2000 года auto.24tv.ua

Mercedes-Benz E-Class 2000 года, дизельный двигатель на 2 литра, стоимостью в 2000 евро - растаможка 3 613 евро, первые 90 дней - 2 290 евро.

3. Renault Megane 2010 года

Renault Megane 2010 года auto.24tv.ua

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Renault Megane 2010 года, дизельный двигатель на 1.5 литра, стоимостью в 3000 евро - растаможка 2 069 евро, первые 90 дней - 1 585 евро.

4.Skoda Fabia 1998 года

Skoda Fabia 1998 года auto.24tv.ua

Skoda Fabia 1998 года, бензиновый двигатель на 1.4 литра, стоимостью в 1000 евро - растаможка 1 585 евро, первые 90 дней - 968 евро.

5. Volkswagen Golf 1999 год

Volkswagen Golf 1999 год auto.24tv.ua

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Volkswagen Golf 1999 год, дизельный двигатель на 1.9, стоимостью 1700 евро - растаможка 3 082 евро, первые 90 дней - 1 937 евро.

И бонус - Заз 969М “Микола“ 1991 года

Заз 969М "Микола" 1991 года auto.24tv.ua

Заз 969М “Микола“ 1991 года, бензиновый двигатель на 1.2 литра, стоимостью в 500 евро - ррастаможка 1 761 евро, первые 90 дней - 1 056 евро.

Ранее сообщалось, что в Украину может хлынуть поток старых немецких автомобилей.

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