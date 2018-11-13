Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Украине могут запретить левые повороты на загруженных дорогах

Комментариев: 1
В Украине хотят запретить строить левые повороты на дорогах с интенсивностью движения выше 20 тысяч авто в час.
Во время совершения левого поворота происходит около трети всех ДТП
Во время совершения левого поворота происходит около трети всех ДТП
Facebook.com

В Украине хотят запретить строить левые повороты на дорогах с интенсивностью движения выше 20 тысяч авто в час. С таким предложением выступило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Читай также: В Киеве впервые за 42 года провели ремонт важной дороги

На таких дорогах хотят обязать постройку развязок. Связано предложение с тем, что по статистике именно во время совершения левого поворота происходит около трети всех ДТП.

“Одной из важных причин этого стало то, что сейчас при проектировке таких поворотов не учитывается плотность движения. Поэтому в новых изменениях в ГСН по поводу автомобильных дорог общего пользования планируем ограничить постройку левых поворотов на участках с высокой интенсивностью движения“, - прокомментировал зам министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что возле вокзала в Киеве провалился асфальт - дорожники игнорируют уже неделю.

Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.

Поделись:
Теги: дороги, ремонт, Минрегион Украины, развязки ДТП, статистика ДТП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.11.2018, 15:57
Оценка:  -2
гость
Как эти грeбаные грузины достали со своими инициативами! Ехали бы к себе в Грузию и там изгалялись над народом!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь