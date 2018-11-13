В Украине могут запретить левые повороты на загруженных дорогах

В Украине хотят запретить строить левые повороты на дорогах с интенсивностью движения выше 20 тысяч авто в час.

Во время совершения левого поворота происходит около трети всех ДТП Facebook.com

В Украине хотят запретить строить левые повороты на дорогах с интенсивностью движения выше 20 тысяч авто в час. С таким предложением выступило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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На таких дорогах хотят обязать постройку развязок. Связано предложение с тем, что по статистике именно во время совершения левого поворота происходит около трети всех ДТП.

“Одной из важных причин этого стало то, что сейчас при проектировке таких поворотов не учитывается плотность движения. Поэтому в новых изменениях в ГСН по поводу автомобильных дорог общего пользования планируем ограничить постройку левых поворотов на участках с высокой интенсивностью движения“, - прокомментировал зам министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что возле вокзала в Киеве провалился асфальт - дорожники игнорируют уже неделю.

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