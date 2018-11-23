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ВР жестко повысила штрафы за пьяное вождение

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Новые правила войдут в силу совсем скоро - через три месяца после того, как их официально опубликуют.
Статья переносится из Административного кодекса в Уголовный
Статья переносится из Административного кодекса в Уголовный
depositphotos.com

Верховная рада приняла в целом законопроект №7279-д, направленный на изменения ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

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Это означает, что новые правила войдут в силу через три месяца после того, как их официально опубликуют. Основные изменения:

1. Статья о вождении в состоянии опьянения переносится из Административного кодекса в Уголовный (для этого в Уголовном кодексе будет создана статья №286-1).

2. Штраф за вождение в состоянии алкогольного, или подобного опьянения увеличили и теперь он составляет от 17 000 до 34 000 гривен с лишением прав на срок до 3 лет. А за повторное нарушение накажут уже штрафом в 51 000 гривен.

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3. Отказ от прохождения проверки на употребление алкоголя по сути приравнивается к вождению в состоянии алкогольного опьянения - за него накажут так же. 

4. Сказать, что выпил сразу после ДТП и обжаловать штраф тоже не получится - за употребление алкоголя, или других воздействующих веществ после ДТП, или после остановки патрульными будут наказывать точно так же, как за вождение в нетрезвом виде.

5. Также предусмотрена ответственность за передачу управления ТС лицу, которое находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что любителей летних шин на снегу могут штрафовать - МВД.

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Теги: пьяное вождение, штрафы, повышение штрафов, Верхована Рада
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Комментариев (2)
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S-LIUTIY    23.11.2018, 12:48
Оценка:  +1
S-LIUTIY
Як на-мене, то там треба було-би взагалі, карну відповідальність вводити, - п
atos    23.11.2018, 13:06
Оценка:  0
atos
+100500
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