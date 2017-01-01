ВР провалила законопроект о повышении штрафов за непристегнутый ремень

Повышения до 850 гривен за непристегнутый ремень не будет - в силе пока остается старый штраф в 51 гривну.

Идею ужесточения наказания придется "проводить" в Раде с самого начала depositphotos.com

Верховная Рада провалила законопроект №8492 об увеличении штрафов за езду в авто с непристегнутым ремнем безопасности, или на мотоцикле без шлема. Об этом сообщает АвтоРиа.

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Ранее законопроект был принят в первом чтении. Провал голосования во втором чтении означает, что идею ужесточения наказания придется "проводить" в Раде с самого начала.

Примечательно, что законопроект не смогли принять из-за того, что в зале не было достаточного количества депутатов.

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Спикеру Андрею Парубию даже пришлось пригрозить публикацией списка отсутствующих депутатов в "Голосе Украины", чтобы просто заставить депутатов проголосовать на рейтинговом голосовании (которое показывает, сколько присутствует депутатов в зале).

Таким образом, повышения до 850 гривен за непристегнутый ремень не будет - в силе пока остается старый штраф в 51 гривну.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили парковаться во дворах.