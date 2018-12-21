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Что будет если не растаможить "евробляху" вовремя?

Комментариев: 2
Наказание за превышение сроков транзитного пребывания на день выросло с 8500 гривен до 170 тысяч гривен.
"Евробляхи" необходимо растаможить до 24 мая 2019 года.
"Евробляхи" необходимо растаможить до 24 мая 2019 года.
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По принятым недавно правилам, “евробляхи“ необходимо растаможить до 24 мая 2019 года. Что будет, если не вложиться в эти сроки рассказал ЮаТудей.

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После “дня Х“ за нелегальное пользование нерастаможенными автомобилями выпишут новые и значительно более жесткие штрафы.

Если по старым правилам за нарушение сроков транзитного пребывания авто на территории Украины предполагался штраф в 8500 гривен, то сейчас наказание за превышение сроков на один день уже составит 170 тысяч гривен.

За нарушение сроков пребывания авто на территории Украины в режиме “временного ввоза“ придется выложить 850 гривен. Но если авто задержится на 20-30 дней, штраф вырастет до 85 тысяч гривен. А за задержку от 30 дней придется платить уже 170 тысяч.

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Более того, если раньше у полицейских не было прав останавливать “бляхи“ для проверки их легальности, то теперь такие полномочия у правоохранителей появились.

За передачу “евробляхи“ другу придется выложить 34 тысячи гривен. Столько же - за работу на нерастаможенном авто в такси. За разборку авто на запчасти выпишут штраф в 170 тысяч.

Ранее сообщалось, что владельцы “евроблях“ нашли способ не растамаживать автомобили.

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Теги: евробляхи, растаможка, штрафы
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Комментариев (2)
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M256    21.12.2018, 15:15
Оценка:  -2
M256
ничего не будет. Даже если бляхеры массово на тротуарах людей начнут давить, что им будет? Снова устроят митинг и будут перекрывать дороги пока от них не отстанут. Это как махновцы какие-то, хотя это я Махна обидел еще
atos    21.12.2018, 15:00
Оценка:  +1
atos
Xuy на лбу выростет, нищеброды вы уже заипали нормальных людей, своим присутствием)))
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