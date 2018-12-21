Что будет если не растаможить "евробляху" вовремя?

Наказание за превышение сроков транзитного пребывания на день выросло с 8500 гривен до 170 тысяч гривен.

По принятым недавно правилам, “евробляхи“ необходимо растаможить до 24 мая 2019 года. Что будет, если не вложиться в эти сроки рассказал ЮаТудей.

Читай также: При растаможке “евроблях“ заставляют платить 8500 грн “добровольного взноса“

После “дня Х“ за нелегальное пользование нерастаможенными автомобилями выпишут новые и значительно более жесткие штрафы.

Если по старым правилам за нарушение сроков транзитного пребывания авто на территории Украины предполагался штраф в 8500 гривен, то сейчас наказание за превышение сроков на один день уже составит 170 тысяч гривен.

За нарушение сроков пребывания авто на территории Украины в режиме “временного ввоза“ придется выложить 850 гривен. Но если авто задержится на 20-30 дней, штраф вырастет до 85 тысяч гривен. А за задержку от 30 дней придется платить уже 170 тысяч.

Читай также: В Украине изменили процедуру регистрации авто

Более того, если раньше у полицейских не было прав останавливать “бляхи“ для проверки их легальности, то теперь такие полномочия у правоохранителей появились.

За передачу “евробляхи“ другу придется выложить 34 тысячи гривен. Столько же - за работу на нерастаможенном авто в такси. За разборку авто на запчасти выпишут штраф в 170 тысяч.

Ранее сообщалось, что владельцы “евроблях“ нашли способ не растамаживать автомобили.