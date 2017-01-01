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Под Киевом грузовики будут взвешивать автоматически и без остановок

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В дорогу будут вмонитрованы специальные датчики, фиксирующие вес авто.
Систему запустят в тестовом режиме уже в этом году
Систему запустят в тестовом режиме уже в этом году
Скриншот Youtube

Уже в этом году под Киевом установят автоматические весы для грузовиков. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на директора ГП “Укрдоринвест“ Елену Криворучко.

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Перегруженные грузовики методично разбивают украинские дороги, поэтому без эффективных средств контроля веса транспорта, инвестиции в дорожную сферу не имеют смысла. 

Уже подписано соглашение с украинско-канадским предприятием, которое установит первую тестовую систему. 

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Сообщается, что в дорогу будут вмонитрованы специальные датчики, фиксирующие вес авто. Камеры над дорогой будут снимать лицо водителя грузовика. Информация будет передаваться в специальные подразделения.

Ранее сообщалось, что видео поскользнувшегося украинского акробата становится вирусным в мире.

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Теги: грузовики, дороги, Киев
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