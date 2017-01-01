Под Киевом грузовики будут взвешивать автоматически и без остановок
Уже в этом году под Киевом установят автоматические весы для грузовиков. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на директора ГП “Укрдоринвест“ Елену Криворучко.
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Перегруженные грузовики методично разбивают украинские дороги, поэтому без эффективных средств контроля веса транспорта, инвестиции в дорожную сферу не имеют смысла.
Уже подписано соглашение с украинско-канадским предприятием, которое установит первую тестовую систему.
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Сообщается, что в дорогу будут вмонитрованы специальные датчики, фиксирующие вес авто. Камеры над дорогой будут снимать лицо водителя грузовика. Информация будет передаваться в специальные подразделения.
Ранее сообщалось, что видео поскользнувшегося украинского акробата становится вирусным в мире.
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