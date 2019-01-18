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Подержанные европейские авто скоро вернутся в Украину - эксперт

Комментариев: 1
Достаточно скоро на рынке появится много дешевых дизельных авто из Европы.
Популярность евроблях резко снизилась после появления новых правил растаможки
Популярность евроблях резко снизилась после появления новых правил растаможки
hsc.gov.ua

Украину накроет новая волна “евроблях“. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на экспертов.

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Популярность автомобилей на европейских номерах резко снизилась после появления новых законов растаможки, по которым “евробляхеров“ смогут реально штрафовать на очень высокие суммы.

Возвращения европейских б/у авто в Украину может произойти из-за запрета дизельных автомобилей в Европе - сейчас на дизельном авто нельзя въехать в центр 28 немецких городов, похожие меры принимают и другие европейские страны.

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В будущем ограничения только усилятся, например, в Скандинавии дизель будет вне закона уже через два года.

В связи с этим на рынке появится много дешевых дизельных авто из Европы. Впрочем, ожидать серьезного наплыва стоит не ранее, чем через 5 лет. 

Ранее сообщалось, что депутаты провалили закон об ужесточении наказания для угонщиков авто.

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Теги: дизельные авто, Европа, евробляхи
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Комментариев (1)
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Boxerogos    18.01.2019, 16:12
Оценка:  -1
Boxerogos
Сами ездите на этих смертоносных скотовозках!Будущее за электрокарами!
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