Подержанные европейские авто скоро вернутся в Украину - эксперт

Достаточно скоро на рынке появится много дешевых дизельных авто из Европы.

Украину накроет новая волна “евроблях“. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на экспертов.

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Популярность автомобилей на европейских номерах резко снизилась после появления новых законов растаможки, по которым “евробляхеров“ смогут реально штрафовать на очень высокие суммы.

Возвращения европейских б/у авто в Украину может произойти из-за запрета дизельных автомобилей в Европе - сейчас на дизельном авто нельзя въехать в центр 28 немецких городов, похожие меры принимают и другие европейские страны.

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В будущем ограничения только усилятся, например, в Скандинавии дизель будет вне закона уже через два года.

В связи с этим на рынке появится много дешевых дизельных авто из Европы. Впрочем, ожидать серьезного наплыва стоит не ранее, чем через 5 лет.

Ранее сообщалось, что депутаты провалили закон об ужесточении наказания для угонщиков авто.