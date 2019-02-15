Узнать стоимость растаможки можно по телефону: ГФС открыла горячую линию

Для получения консультации требуется сообщить VIN-код авто и год выпуска.

Позвонив по телефону (044) 481-19-61 можно оперативно узнать стоимость растаможки авто hsc.gov.ua

ГФС объявила о создании горячей линии для владельцев “евроблях“. Об этом сообщается на официальной странице службы.

Позвонив по телефону (044) 481-19-61 можно оперативно узнать стоимость растаможки авто.

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Информация будет предоставляться о транспортных средствах, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза и находящихся в режимах временного ввоза или транзита

Для получения консультации требуется сообщить VIN-код авто и год выпуска. Горячая линия работает с 9:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что стало известно, какую форму получат инспекторы по парковке.