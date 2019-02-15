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Узнать стоимость растаможки можно по телефону: ГФС открыла горячую линию

Комментариев: 1
Для получения консультации требуется сообщить VIN-код авто и год выпуска.
Позвонив по телефону (044) 481-19-61 можно оперативно узнать стоимость растаможки авто
Позвонив по телефону (044) 481-19-61 можно оперативно узнать стоимость растаможки авто
hsc.gov.ua

ГФС объявила о создании горячей линии для владельцев “евроблях“. Об этом сообщается на официальной странице службы.

Позвонив по телефону (044) 481-19-61 можно оперативно узнать стоимость растаможки авто.

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Информация будет предоставляться о транспортных средствах, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза и находящихся в режимах временного ввоза или транзита

Для получения консультации требуется сообщить VIN-код авто и год выпуска. Горячая линия работает с 9:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что стало известно, какую форму получат инспекторы по парковке.

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Теги: евробляхи, растаможка, горячая линия
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
cjkbnth    15.02.2019, 15:11
Оценка:  0
cjkbnth
И новоявленные"эксперты" проедут по ушам, расскажут оценку автомобиля по немецкому каталогу кажется "ШВАРК", и т.е. ввели в штат очередных бездельников, за наши деньги, рассказывать нам, сколько мы должны отдать в "бюджет" сеьии вальцманов !!!
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