Узнать стоимость растаможки можно по телефону: ГФС открыла горячую линию
Для получения консультации требуется сообщить VIN-код авто и год выпуска.
ГФС объявила о создании горячей линии для владельцев “евроблях“. Об этом сообщается на официальной странице службы.
Позвонив по телефону (044) 481-19-61 можно оперативно узнать стоимость растаможки авто.
Читай также: Кабмин пошел на встречу “евробляхерам“ и упростил процедуру растаможки
Информация будет предоставляться о транспортных средствах, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза и находящихся в режимах временного ввоза или транзита
Для получения консультации требуется сообщить VIN-код авто и год выпуска. Горячая линия работает с 9:00 до 21:00.
Ранее сообщалось, что стало известно, какую форму получат инспекторы по парковке.
Полная версия правил