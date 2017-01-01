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Возвращение "Писем счастья": У полиции появились проблемы с "Укрпочтой"

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По словам эксперта, на все процедуры у правоохранителей просто не хватит людей.
Систему обещают запустить в ближайшее время
Систему обещают запустить в ближайшее время
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Не так давно было анонсировано возвращение в Украину так называемых "писем счастья" - писем с уведомлением о нарушениях на дороге.

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Систему обещают запустить в ближайшее время. Тем не менее, правоохранители уже столкнулись с массой бюрократических проблем, связанных с "Укрпочтой". Об этом сообщает автоэксперт Владимир Караваев на своей странице в Facebook.

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"Мало того, что требуют 100-процентную предоплату, запрещенную бюджетной дисциплиной. Так еще и вынуждают полицию распечатывать, вкладывать, заклеивать, формировать, сортировать по направлениям, составлять реестры, заполнять уведомления, привозить, отслеживать, делать запросы и вести учёт о вручении. И так по каждому "письму", - говорится в сообщении.

По словам эксперта, на все процедуры у правоохранителей просто не хватит людей.

Ранее сообщалось, что Кабмин пошел на встречу "евробляхерам" и упростил процедуру растаможки.

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Теги: письма счастья, Украина, эксперт
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