Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вниманию водителей!: Появилась карта размещения парковочных инспекторов в Киеве

Комментариев: 0
Сейчас на дорогах Киева уже работает 10 первых инспекторов по парковке - пока что они только предупреждают нарушителей.
Bнспекторы получат в свое распоряжение около 30 эвакуаторов
Bнспекторы получат в свое распоряжение около 30 эвакуаторов
facebook.com

Читай также: В Киеве стали массово эвакуировать машины “героев парковки“

Начиная с мая парковочные инспекторы в Киеве получат право эвакуировать автомобили, припаркованные с нарушениями. Об этом сообщает UBR, со ссылкой на начальника инспекции по парковке Дмитрия Рахматуллина.

Сейчас на дорогах Киева уже работает 10 первых инспекторов по парковке - пока что они только предупреждают нарушителей.

Читай также: Месть за неправильную парковку: Пятничная автоподборка #19

Вскоре количество инспекторов расширят до 90 человек. Уже с мая инспекторы смогут фиксировать нарушения правил парковки. Работать они будут на самых проблемных участках в центре Киева. Предположительная карта их расположения ниже.

Вскоре количество инспекторов расширят до 90 человек.
Вскоре количество инспекторов расширят до 90 человек.
ubr.com

Также инспекторы получат в свое распоряжение около 30 эвакуаторов.

Ранее сообщалось, что на площади Победы в Киеве ликвидировали стихийную парковку.

Поделись:
Теги: парковка, парковочные инспекторы, Киев, карта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь