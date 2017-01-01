Вниманию водителей!: Появилась карта размещения парковочных инспекторов в Киеве

Сейчас на дорогах Киева уже работает 10 первых инспекторов по парковке - пока что они только предупреждают нарушителей.

Bнспекторы получат в свое распоряжение около 30 эвакуаторов facebook.com

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Начиная с мая парковочные инспекторы в Киеве получат право эвакуировать автомобили, припаркованные с нарушениями. Об этом сообщает UBR, со ссылкой на начальника инспекции по парковке Дмитрия Рахматуллина.

Сейчас на дорогах Киева уже работает 10 первых инспекторов по парковке - пока что они только предупреждают нарушителей.

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Вскоре количество инспекторов расширят до 90 человек. Уже с мая инспекторы смогут фиксировать нарушения правил парковки. Работать они будут на самых проблемных участках в центре Киева. Предположительная карта их расположения ниже.

Вскоре количество инспекторов расширят до 90 человек. ubr.com

Также инспекторы получат в свое распоряжение около 30 эвакуаторов.

Ранее сообщалось, что на площади Победы в Киеве ликвидировали стихийную парковку.