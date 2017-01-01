Как ввести евробляху в Украину бесплатно и не нарушая закон

У кого осталась возможность ввозить автомобили из Европы бесплатно.

Граждане-нерезеденты могут ввозить автомобили на срок до одного года depositphotos.com

После появления новых правил расстаможки автомобилей, количество “евроблях“ на улицах заметно поубавилось. Тем не менее, все еще осталось несколько возможностей ввезти машину бесплатно. Об этом рассказало Авто24.

Читай также: Уникальный суперкар Lamborghini засветился на болгарских евробляхах в Киеве

Так, граждане-нерезеденты (особы, которые постоянно проживают за рубежом) могут ввозить автомобили на срок до одного года без внесения денежного залога.

Граждане-резиденты, находящиеся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, имеют право временно ввозить одно транспортное средство сроком до 60 дней в течение календарного года без уплаты таможенных платежей (при условии представления документов, подтверждающих право собственности) .

Читай также: “Охоту на евробляхи“ отложили - когда начнут выписывать штрафы

А вот гражданам-резидентам ввозить авто можно только внеся залог в размере всей суммы растаможки.

Граждане-резиденты, находящиеся на временном консульском учете могут ввозить авто сроком до 60 дней facebook.com

Ранее сообщалось, что украинскую армию вооружат боевыми дронами-беспилотниками - видео испытаний.