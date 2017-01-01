Уже находясь под следствиям, два жителя Киева угнали 7 машин.

В Киеве банда угоняла машины, находясь под домашним арестом за угоны

В Киеве банда угоняла машины, находясь под домашним арестом за угоны

В Киеве поймали банду автоугонщиков, которые крали машину находясь под домашним арестом... как раз за угон машин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает auto.bigmir.net.

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Уже находясь под следствиям, два жителя Киева угнали 7 машин - их поймали на “горячем“. Учитывая кражи, за которые их взяли под следствие, они угнали около двух десятков транспортных средств.

Во время обысков по местам жительства правоохранители нашли семь машин моделей Mazda 6, Hyundai Sonata, Volkswagen Touareg и Kia Sorento.

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Также правоохранители изъяли целый набор спецоборудования для взлома автомобилей, сканирования и автозапуска двигателей, глушилки GPS и GSM сигналов, а также патроны и пневмовинтовку.

Ранее сообщалось, что стало причиной 46% ДТП в Киеве - полиция назвала причину.