Может ли полиция выписывать штрафы за отсутствие аптечки - объяснение юриста

Полиция часто выписывает за отсутствие аптечки незаконные штрафы.

В Сети продолжают предупреждать водителей о привычных штрафах полиции, которые на самом деле выписывают незаконно. В этот раз речь пошла о штрафе за отсутствие аптечки. О юридических тонкостях вопроса рассказал Дорожный Адвокат, сообщает auto.bigmir.net.

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Управлять авто без аптечки действительно нельзя. Тем не менее, полиция часто выписывает за ее отсутствие штраф, ссылаясь на ч. 1 ст. 121 КУоАП, которая устанавливает ответственность за управление автомобилем, имеющим технические неисправности.

Тем не менее, отсутствие аптечки не говорит о неисправности автомобиля. Нарушение надо квалифицировать по ст. 125 КУоАП, которая влечет за собой только предупреждение.

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Это касается только личных авто - для транспортных средств, осуществляющих перевозки правила другие. Для них отсутствие аптечки действительно грозит штрафом, в размере 680 грн - на основании ч.2 ст. 121 КУоАП.

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