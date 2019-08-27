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Наглядное видео от патрульных: Почему пешеходам нужно соблюдать ПДД

Комментариев: 2
Пешеходам нужно быть предельно внимательными на дороге, а тем более, не нарушать правила.
Патрульные Киева опубликовали наглядное видно, которое это подтверждает
Патрульные Киева опубликовали наглядное видно, которое это подтверждает
depositphotos.com

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Во время ДТП с пешеходами в большей части случаев автомобилист рискует только автомобилем, в то время как пешеход - своей жизнью. Поэтому пешеходам нужно быть предельно внимательными на дороге, а тем более, не нарушать правила. 

Патрульные Киева опубликовали наглядное видно, которое это подтверждает. Кроме этого правоохранители напомнили, что именно запрещается прохожим:

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  • внезапно выходить или выбегать на дорогу и даже на пешеходный переход,
  • выпускать детей без присмотра взрослых на проезжую часть,
  • переходить дорогу вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или улица имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения,
  • задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения,
  • двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

Ранее сообщалось, что Зеленский попытается решить вопрос “евроблях“ уже на первом заседании Рады.

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Теги: пешеходы, ДТП, правило, видео
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Комментариев (2)
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Он шо казел, не видел куда ехал?
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