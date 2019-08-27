Наглядное видео от патрульных: Почему пешеходам нужно соблюдать ПДД

Пешеходам нужно быть предельно внимательными на дороге, а тем более, не нарушать правила.

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Во время ДТП с пешеходами в большей части случаев автомобилист рискует только автомобилем, в то время как пешеход - своей жизнью. Поэтому пешеходам нужно быть предельно внимательными на дороге, а тем более, не нарушать правила.

Патрульные Киева опубликовали наглядное видно, которое это подтверждает. Кроме этого правоохранители напомнили, что именно запрещается прохожим:

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внезапно выходить или выбегать на дорогу и даже на пешеходный переход,

выпускать детей без присмотра взрослых на проезжую часть,

переходить дорогу вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или улица имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения,

задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения,

двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

Ранее сообщалось, что Зеленский попытается решить вопрос “евроблях“ уже на первом заседании Рады.