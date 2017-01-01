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Уже с сентября в Украине будут выдавать новые полисы автогражданки

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В Украине утвердили новые полисы автогражданки.
Старые бланки полисов могут использоваться до 1 марта 2020 года
Старые бланки полисов могут использоваться до 1 марта 2020 года
depositphotos.com

Уже с 21 сентября 2019 года в Украине появятся новые полисы автогражданки. Об этом сообщается на официальном сайте Нацкомфинуслуг.

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Исходя из распоряжения №1514 утверждены новые образцы таких документов:

  • Образец и техническое описание полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;
  • Образец визуальной формы и техническое описание автогражданки, подтверждающий заключение внутреннего электронного договора;
  • Образец и техническое описание специального знака, который выдается страхователю при заключении договора обязательного страхования.

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Старые бланки полисов, изготовленные до вступления в силу распоряжения № 1514, могут использоваться для заключения договоров ОСАГО до 1 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что охота на “евробляхеров“ началась: Жесткие штрафы вступили в силу.

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Теги: автогражданка, Украина, правила
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