Уже с сентября в Украине будут выдавать новые полисы автогражданки
В Украине утвердили новые полисы автогражданки.
Уже с 21 сентября 2019 года в Украине появятся новые полисы автогражданки. Об этом сообщается на официальном сайте Нацкомфинуслуг.
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Исходя из распоряжения №1514 утверждены новые образцы таких документов:
- Образец и техническое описание полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;
- Образец визуальной формы и техническое описание автогражданки, подтверждающий заключение внутреннего электронного договора;
- Образец и техническое описание специального знака, который выдается страхователю при заключении договора обязательного страхования.
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Старые бланки полисов, изготовленные до вступления в силу распоряжения № 1514, могут использоваться для заключения договоров ОСАГО до 1 марта 2020 года.
Ранее сообщалось, что охота на “евробляхеров“ началась: Жесткие штрафы вступили в силу.
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