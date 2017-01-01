Где и когда на трассах в Украине начнут взвешивать фуры в движении
Неоднократно утверждалось, что строить новые дороги, если их будут разбивать перегруженные фуры, просто нет смысла. И в Украине приближаются к моменту введения действенного способа контроля за весом проезжающих по трассам автомобилей.
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Об этом сообщает исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (“Укравтодор“) Славомир Новак в интервью агентству “Интерфакс-Украина“.
Уже в октябре 2019 года заработают первые шесть пунктов WiM (системы автоматического взвешивания в движении Weight-in-Motion) на подъездных автодорогах к Киеву.
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26 августа начались строительно-монтажные работы по установке первых двух комплексов на дороге М-06 Киев – Чоп, в направлении из Киева в Житомир. WiM установят также на дорогах М-01, М-03, М-05 и М-07.
“В октябре мы планируем запустить в работу первые шесть пунктов Weight-in-Motion на подъездах к Киеву. Это пилотный проект, который мы финансируем за счет средств международных финансовых организаций. На его реализацию мы получили около 7 млн евро от Международного банка реконструкции и развития“, - сказал Новак.
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К концу года Новак поставил цель установить до 100 таких пунктов. А в ответственности полиции и других служб будет задача не допустить объезд этих комплексов водителями фур.
Ранее сообщалось, что в Украине будут ремонтировать дороги с помощью революционной смеси из Европы.
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