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Как избежать штрафов за "евробляхи" - рекомендация от МВД

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По словам советника министра, если авто не выезжает на улицу, на дорогу – то физически невозможно наказать водителя.
Новой отсрочки штрафов за пользования “евробляхами“ автомобилисты так пока и не дождались
Новой отсрочки штрафов за пользования “евробляхами“ автомобилисты так пока и не дождались
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Новой отсрочки штрафов за пользования “евробляхами“ автомобилисты так и не дождались, поэтому жесткие наказания уже стали реальностью. Сообщается, что первые “евробляхеры“ уже получили свои штрафы. 

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По словам советника министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко, пока Верховная Рада Украины IX созыва не примет закон о льготном периоде, владельцы авто с иностранной регистрацией могут оставить машину в гаражах. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на один из украинских ТВ-каналов.

“С точки зрения государственных органов так говорить нельзя, потому что это призыв к невыполнению закона. С другой стороны, когда мы говорим о шагах навстречу между государством и владельцами этих автомобилей, тогда один из вариантов выхода из ситуации - не создавать прецеденты“, – заявил Мартыненко.

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По его словам, если авто не выезжает на улицу, на дорогу – то физически невозможно наказать водителя за управление этим автомобилем. А с начала работы Верховной Рады правила могут поменяться.

Ранее сообщалось, что в Киеве засветилась роскошная "евробляха" за миллион долларов - фото.

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Теги: евробляхи, штрафы, МВД
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