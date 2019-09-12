Верховная Рада приняла решение не штрафовать за "евробляхи" еще 90 дней

Поддержали решение об отсрочке штрафов 284 народных депутата.

В четверг, 12 сентября, Верховная Рада проголосовала за отсрочку жестких штрафов за пользование "евробляхами". Об этом сообщает bigmir)net, со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

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Соответствующий законопроект приняли за основу и в целом. Сообщается, что поддержали решение 284 народных депутата.

Теперь закон должен быть подписан председателем Верховной Рады и Президентом, после чего он должен быть официально опубликован. Только после этого он вступит в силу. Штрафы собираются отсрочить еще на 90 дней.

.#Рада9 ухвалила в цілому проект Закону щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України #ЗП1030 ▶️https://t.co/07FesbYZUg pic.twitter.com/xANBWX9gc7 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 12, 2019

Ранее сообщалось, что нардеп высказался за немедленную отсрочку штрафов за "евробляхи".