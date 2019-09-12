Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Верховная Рада приняла решение не штрафовать за "евробляхи" еще 90 дней

Комментариев: 2
Поддержали решение об отсрочке штрафов 284 народных депутата.
Верховная Рада приняла решение не штрафовать за "евробляхи" еще 90 дней

В четверг, 12 сентября, Верховная Рада проголосовала за отсрочку жестких штрафов за пользование "евробляхами". Об этом сообщает bigmir)net, со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Читай также: Появились важные подробности отсрочки штрафов за "евробляхи"

Соответствующий законопроект приняли за основу и в целом. Сообщается, что поддержали решение 284 народных депутата. 

Теперь закон должен быть подписан председателем Верховной Рады и Президентом, после чего он должен быть официально опубликован. Только после этого он вступит в силу. Штрафы собираются отсрочить еще на 90 дней.

Ранее сообщалось, что нардеп высказался за немедленную отсрочку штрафов за "евробляхи".

Поделись:
Теги: евробляхи, штрафы, ВР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Lukovsmm    12.09.2019, 12:26
Оценка:  +1
Lukovsmm
гагага
гость  (аноним)  12.09.2019, 12:10
Оценка:  +1
гость
Грусть печаль
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь