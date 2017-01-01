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Евробляхеров штрафуют, несмотря на отмену штрафов - СМИ

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Закон об отсрочке штрафов за евробляхи вступил в силу, но отмененными оказались совсем не все санкции.
Штрафы за несвоевременный вывоз авто не действуют, если водитель добровольно платит 8500 грн
Штрафы за несвоевременный вывоз авто не действуют, если водитель добровольно платит 8500 грн
depositphotos.com

Как и сообщалось ранее, закон об отсрочке штрафов за евробляхи вступил в силу. Тем не менее, отменены совсем не все санкции. Подробности рассказывают СМИ, со ссылкой на группу в Facebook “Доступное Авто“.

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До конца текущего года не будут наказывать только за управление евробляхой, а вот за просрочку ввоза или транзита действует штраф в 170 тысяч гривен.

“За просрочку транзита или временного ввоза штрафы размером 170 тысяч гривен остаются. Больше всего достается “пересекателям“ и тем, кто ввозил автомобиль лично. Из наших собственных источников стало известно, что в Закарпатской области составлено уже не один такой протокол“, - говорится в сообщении “Доступное Авто“.

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Кроме того, при таможенном оформлении “евроблях“ штрафы за несвоевременный вывоз авто не действуют, если водитель добровольно платит 8500 грн.

Ранее сообщалось, что первые весы для взвешивания фур в движении заработали в Украине.

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Теги: евробляхи, штрафы, юрист
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