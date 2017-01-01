Евробляхеров штрафуют, несмотря на отмену штрафов - СМИ

Закон об отсрочке штрафов за евробляхи вступил в силу, но отмененными оказались совсем не все санкции.

Штрафы за несвоевременный вывоз авто не действуют, если водитель добровольно платит 8500 грн depositphotos.com

Как и сообщалось ранее, закон об отсрочке штрафов за евробляхи вступил в силу. Тем не менее, отменены совсем не все санкции. Подробности рассказывают СМИ, со ссылкой на группу в Facebook “Доступное Авто“.

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До конца текущего года не будут наказывать только за управление евробляхой, а вот за просрочку ввоза или транзита действует штраф в 170 тысяч гривен.

“За просрочку транзита или временного ввоза штрафы размером 170 тысяч гривен остаются. Больше всего достается “пересекателям“ и тем, кто ввозил автомобиль лично. Из наших собственных источников стало известно, что в Закарпатской области составлено уже не один такой протокол“, - говорится в сообщении “Доступное Авто“.

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Кроме того, при таможенном оформлении “евроблях“ штрафы за несвоевременный вывоз авто не действуют, если водитель добровольно платит 8500 грн.

Ранее сообщалось, что первые весы для взвешивания фур в движении заработали в Украине.