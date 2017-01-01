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В Италии открылась парковка с самой необычной оплатой

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Проконтролировать внесение платы, конечно, будет сложно.
Чтобы привлечь больше прихожан, священник одной из местных церквей придумал любопытную тарификацию
Чтобы привлечь больше прихожан, священник одной из местных церквей придумал любопытную тарификацию
autocentre.ua

В Италии появилась парковка с самым необычным способом оплаты. Об этом сообщает Автоцентр.

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Чтобы привлечь больше прихожан, священник одной из местных церквей придумал любопытную тарификацию.

Так, чтобы оставить свой автомобиль на 1 час нужно 10 раз прочитать молитву Деве Марии, за 2 часа - 20 и т.д.

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Если время парковки превышает 5 часов, то прочитать нужно будет более длинную молитву Святого Розария.

Проконтролировать внесение платы, конечно, будет сложно, но по словам священника, держать ответ людям придется не перед ним, а только перед Богом и Девой Марией.

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Теги: Италия, священник, религия, парковка
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