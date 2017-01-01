В Италии открылась парковка с самой необычной оплатой

Проконтролировать внесение платы, конечно, будет сложно.

Чтобы привлечь больше прихожан, священник одной из местных церквей придумал любопытную тарификацию autocentre.ua

В Италии появилась парковка с самым необычным способом оплаты. Об этом сообщает Автоцентр.

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Чтобы привлечь больше прихожан, священник одной из местных церквей придумал любопытную тарификацию.

Так, чтобы оставить свой автомобиль на 1 час нужно 10 раз прочитать молитву Деве Марии, за 2 часа - 20 и т.д.

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Если время парковки превышает 5 часов, то прочитать нужно будет более длинную молитву Святого Розария.

Проконтролировать внесение платы, конечно, будет сложно, но по словам священника, держать ответ людям придется не перед ним, а только перед Богом и Девой Марией.

Ранее сообщалось, что оценивать “евробляхи“ по каталогу Schwacke незаконно - объяснение юриста.