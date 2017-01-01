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В Эстонии будут наказывать водителей с помощью "штрафного времени"

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Спешащим автомобилистам будут предлагать на выбор оплату штрафа, или принудительную остановку на 45-60 минут.
Опросы показали, что автомобилисты не воспринимают обычные штрафы, как наказание
Опросы показали, что автомобилисты не воспринимают обычные штрафы, как наказание
wikipedia.org

В Эстонии испытывают революционное решение проблемы лихачей на дорогах. Спешащим автомобилистам будут предлагать на выбор оплату штрафа, или принудительную остановку на 45-60 минут. Об этом сообщает Postimees.

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Основывается такой эксперимент на результатах исследования психологии водителей. Опросы показали, что автомобилисты уже не воспринимают денежное взыскание за превышение скорости как штраф.

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Особенно, если оно приходит на почту. Более того, такие нарушители зачастую считали себя законопослушными и порядочными участниками движения, а превышение в пределах 20 км в час за городом - незначительным.

А вот потеря времени и чувство стыда, когда их ловят за нарушение и долго оформляют документы, раздражают их больше чем штрафы.

Ранее сообщалось, что штрафы за перегрузку фур пойдут на ремонт дорог.

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Теги: Эстония, штрафы, превышение скорости
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