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В Украине успешно отменяют штрафы за неправильную парковку через суд

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Наказание должно следовать, если автомобилист оставил машину более, чем на 5 минут.
Без правильной видеофиксации нарушения штраф достаточно просто оспорить в суде
Без правильной видеофиксации нарушения штраф достаточно просто оспорить в суде
avtourist.express.com

В судах Украины начали отменять штрафы за стоянку в запрещенном месте. Об этом сообщает сообщество “Дорожный адвокат“ в Facebook.

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По закону такое нарушение влечет за собой штраф в размере 255 грн, а если машина еще и препятствует дорожному движению, то - 510 грн.

Тем не менее, наказание должно следовать, если автомобилист оставил машину более, чем на 5 минут по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров, загрузкой (разгрузкой) груза.

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В то время, как полицейские чаще всего приобщают к постановлению фото или короткое видео нарушение. Естественно, этого не хватает, чтобы доказать, что машина стояла более 5 минут.

Таким образом, если у полицейского нет как минимум 5 минутного видео, на котором запечатлено нарушение, то штраф достаточно просто оспорить в суде.

Ранее сообщалось, что евробляхеров штрафуют, несмотря на отмену штрафов - СМИ.

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Теги: штрафы, парковка, герои парковки
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