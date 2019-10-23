Ликвидаторам аварии на ЧАЭС хотят разрешить не платить за растаможку авто

Вместе с тем, чтобы избежать злоупотреблений льготами, в законопроекте предусматривается ограничение - 1 автомобиль в 10 лет.

В Украине продолжают решать, в каком порядке будут растамаживать автомобили. В частности речь идет и о льготах при растаможке для отдельных категорий населения.

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В частности, речь идет об участниках ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Их предлагают освободить от оплаты растаможки и вовсе. Об этом идет речь в законопроекте №2278, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Судя из текста документа, авторы проекта предлагают освободить от пошлины, акциза, НДС граждан, которые отнесены к I и ІІ категории пострадавших вследствие трагедии. Закон будет касаться как легковушек, так и грузовиков, автобусов и мотоциклов, как новых, так и подержанных.

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Вместе с тем, чтобы избежать злоупотреблений льготами, в законопроекте предусматривается ограничение - каждый “чернобылец“ может ввозить не больше одного авто из каждой категории раз в десять лет.

Ранее сообщалось, что система автоматической фиксации нарушений заработает уже совсем скоро - автоюрист.