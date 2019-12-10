Отремонтированные дороги в Украине будут принимать иностранные эксперты

По словам Кубракова, ранее новые или отремонтированные дорожные объекты часто принимались “с закрытыми глазами“.

Новая система контроля вступит в силу уже в 2020 году. Facebook.com

Новые трассы в Украине будут принимать по строгим правилам, привлекая международных экспертов. Об этом сообщил глава “Укравтодора“ Александр Кубраков в Facebook.

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Новая система контроля вступит в силу уже в 2020 году. По словам Кубракова, ранее новые или отремонтированные дорожные объекты часто принимались “с закрытыми глазами“, а это сводит на нет весь смысл строительства.

Глава Укравтодор уже провел встречу с экспертами австрийской iC consulenten, которые в перспективе могут провести анализ качества только что уложенного отрезка национальной трассы Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь.

Ранее сообщалось, что ВР приравняла людей с инвалидностью на колясках к участникам дорожного движения.