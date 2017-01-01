Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Виновные в ДТП пешеходы будут платить за ремонт машин - решение суда

Комментариев: 0
Сумма, кстати, получилась немаленькая - около 100 тысяч гривен.
Пешеходы - такие же участники дорожного движения и точно так же могут понести ответственность за нарушение правил
Пешеходы - такие же участники дорожного движения и точно так же могут понести ответственность за нарушение правил
depositphotos.com

Верховный Суд Украины принял показательное решение о взыскании с пешехода-нарушителя средств на ремонт автомобиля после ДТП. Об этом сообщает Автомобильный Киев.

Читай также: Диджитализация и простая растаможка: Как обещают реформировать таможню

Судя по данным из Единого реестра судебных решений (дело № 296/2509/16-ц), пешеход внезапно выбежал в неположенном месте вблизи перекрестка на проезжую часть. Пешеход получил травмы, а авто - повреждения.

И если ранее в исках о ремонте авто в таких случаях отказывали, ссылаясь на то, что пешеход не является хозяином источника повышенной опасности, то в этом случае с пешехода нарушителя компенсацию все же взыскали. Сумма, кстати, получилась немаленькая - около 100 тысяч гривен.

Читай также: Отремонтированные дороги в Украине будут принимать иностранные эксперты

Юристы напоминают, что пешеходы - такие же участники дорожного движения и точно так же могут понести ответственность за нарушение правил. Можно понадеяться, что новый подход в принятии судебных решений заставит пешеходов быть осторожнее.

Ранее сообщалось, что Кабмин дал добро на использование частных локомотивов - что это означает.

Поделись:
Теги: Украина, закон, штраф, ДТП с пешеходами
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь