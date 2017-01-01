Виновные в ДТП пешеходы будут платить за ремонт машин - решение суда

Сумма, кстати, получилась немаленькая - около 100 тысяч гривен.

Пешеходы - такие же участники дорожного движения и точно так же могут понести ответственность за нарушение правил depositphotos.com

Верховный Суд Украины принял показательное решение о взыскании с пешехода-нарушителя средств на ремонт автомобиля после ДТП. Об этом сообщает Автомобильный Киев.

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Судя по данным из Единого реестра судебных решений (дело № 296/2509/16-ц), пешеход внезапно выбежал в неположенном месте вблизи перекрестка на проезжую часть. Пешеход получил травмы, а авто - повреждения.

И если ранее в исках о ремонте авто в таких случаях отказывали, ссылаясь на то, что пешеход не является хозяином источника повышенной опасности, то в этом случае с пешехода нарушителя компенсацию все же взыскали. Сумма, кстати, получилась немаленькая - около 100 тысяч гривен.

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Юристы напоминают, что пешеходы - такие же участники дорожного движения и точно так же могут понести ответственность за нарушение правил. Можно понадеяться, что новый подход в принятии судебных решений заставит пешеходов быть осторожнее.

Ранее сообщалось, что Кабмин дал добро на использование частных локомотивов - что это означает.