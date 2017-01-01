На аукционе продают уникальный 65-летний летающий автомобиль

К сожалению, было выпущено только 5 прототипов этого авто и идея их массового выпуска “не взлетела“.

На аукционе Barrett-Jackson в США продают уникальное летающее авто, которому уже 65 лет. Об этом сообщает Автоцентр.

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Авто-самолет Taylor Aerocar представили еще в 1949 году. Автомобиль перевозит крылья и хвостовое оперение на специальном прицепе и превратить его в самолет можно за полчаса.

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Оппозитный 5,2-литровый мотор Lycoming H4 на 130 л. с. при езде приводит в движение передние колеса, а в полете – толкающий пропеллер. Максимальная скорость на дороге – 100 км/ч, а в полете – 190 км/ч. Запас хода составляет 483 км.

К сожалению, было выпущено только 5 прототипов этого авто и идея их массового выпуска “не взлетела“.

Ранее сообщалось, что мастер вручную создал крутой Renault Logan с пневмоподвеской.