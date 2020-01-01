Депутаты сильно ударили налогами по перекупщикам авто

Украинцы будут платить налоги в размере 18% от стоимости третьего и последующего проданного авто.

Ранее во время такой продажи необходимо было уплатить 5% от стоимости depositphotos.com

В четверг, 16 января, Верховная рада приняла законопроект № 1210, изменяющий нормы налогообложения при продаже или обмене автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Так, с момента вступления в силу указанных законов, украинцы будут платить налоги в размере 18% от стоимости третьего и последующего проданного авто, мотоцикла, мопеда или другого транспорта.

Ранее во время такой продажи или обмена за год двух и более машин или других транспортных средств необходимо было уплатить 5% от их оценочной стоимости. При продаже первого и второго авто налог остался на уровне 5%. Таким образом новый закон заметно ударит по перекупщикам автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки эвакуировали 133 автомобиля “героев парковки“.