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Суды в Украине стали чаще признавать пешеходов виновниками ДТП

Комментариев: 2
В частности речь о взыскании компенсации за ущерб автомобилю в случае ДТП по вине пешеходов.
Суды ранее не заставляли сбитых пешеходов платить компенсацию за ремонт поврежденного автомобиля
Суды ранее не заставляли сбитых пешеходов платить компенсацию за ремонт поврежденного автомобиля
depositphotos.com

В Украине начали чаще наказывать пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает “Страна“.

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В частности речь о взыскании компенсации за ущерб автомобилю в случае ДТП по вине пешеходов. Суды ранее не заставляли сбитых пешеходов платить компенсацию за ремонт поврежденного автомобиля, но сейчас ситуация меняется.

Тем не менее, полиция все еще не всегда ответственно относится к составлению схем аварий и протоколов и их приходится отправлять на доработку. Но ситуация в судах определенно поменялась к лучшему.

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“Очевидно, что меняется практика споров в части виновности в ДТП и взыскания материального ущерба. Ведь раньше водитель, даже когда был совершенно невиновен (когда люди неожиданно выскакивают в неположенных местах на дорогу), мог признаваться виновным в происшествии. Оплачивать и свой ущерб, и лечение пешехода. Хотя виноват был последний. Сейчас дела все чаще рассматривают внимательнее и объективнее, со всеми нюансами“, - заявил в беседе со “Страной“ старший партнер адвокатской компании “Кравец и партнеры“ Ростислав Кравец.

Ранее сообщалось, сколько электроавтомобилей на одну станцию зарядки в Украине - статистика.

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Теги: суд, пешеходы, штрафы
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Комментариев (2)
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Вурдалак    20.01.2020, 17:46
Оценка:  0
Вурдалак
Пример-шёл мужик с топором.Прохожий случайно ударился головой о топор и погнул его,умудрившись провалить свой череп.По новому закону виноват травмированный,хотя предмет повышенной опасности был в руках владельца топора)))
Путин-Xyйло    20.01.2020, 17:21
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Причина ДТП - засмотрелся на девочку:- виновата девочка?
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