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Монтаж ГБО в Украине будут проверять независимые эксперты

Комментариев: 3
Между предприятием и владельцем появилась третья сторона, занимающаяся независимой экспертизой.
Проведение независимой проверки правильности установки газового оборудования поддерживается всеми автовладельцами
Проведение независимой проверки правильности установки газового оборудования поддерживается всеми автовладельцами
Скриншот youtube

В Украине заработал орган независимого контроля качества установки ГБО. Об этом сообщил Дмитрий Гончарук, президент Ассоциации “Безопасность эксплуатации транспорта“ (АБЕТ) в интервью изданию «Левый берег».

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После того, как 19 декабря 2019 года был упразднен УкрСЕПРО, действовавший с 1993 года, прекратилась выдача сертификатов соответствия различными установщиками ГБО на автомобили.

Раньше СТО, которые оснащали газовым оборудованием машины за 300 - 500 гривен,  выдавали акт соответствия на установленное оборудование. То есть установщик ГБО сам себя проверял.

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Теперь проверкой работ по переводу автомобиля на использование сжиженного газа будут заниматься органы оценки соответствия. Автовладельцам за акт технической экспертизы ГБО придется заплатить по 2000 гривен.

Что же изменилось: между предприятием и владельцем появилась третья сторона, занимающаяся независимой экспертизой. По сути, началась трансформация теневой части рынка ГБО в законный.

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Независимые эксперты имеют соответствующую техническую базу. Прошли аккредитацию по международному стандарту и несут финансовую ответственность за результаты своей экспертизы.

Проверка надежности установки ГБО поддерживается всеми автовладельцами. От нововведения пострадают только полулегальные СТО, считает Д. Гончарук

Ранее сообщалось, что в Украине начали переводить на газ даже люксовые авто.

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Теги: ГБО, УкрСЕПРО, Ассоциация "Безопасность эксплуатации транспорта"
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Комментариев (3)
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shk67    19.02.2020, 19:15
Оценка:  +1
shk67
Какая нах ответственнось? За полученные 2000 грн? Отдайте мне! Я хочу получать с каждого авто по 2000 грн. Обещаю быть ответственным!
meglj    19.02.2020, 18:52
Оценка:  +1
meglj
Покращене кожному було 300грн тепер 2000.. Возрадуемся и прыгаем дальше
sertv-rem    19.02.2020, 18:50
Оценка:  +2
sertv-rem
Очередная коррупция,за которую заплатят автомобилисты.Ну сколько можно обдирать?
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