В Украине начал работу институт криминальных проступков: Что изменится

Криминальные проступки будут рассмотрены в суде в течение 30 дней, что значительно ускорит процесс наказания за содеянное.

В среду, 1 июля, вступил в силу закон о криминальных проступках. Теперь несложные дела будут проходить полную процедуру рассмотрения и вынесения приговора в упрощенном режиме не дольше 30 дней.

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Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Антон Геращенко отметил, что по данным полиции, около 60% криминальных действий (или бездействий) подпадают под термин “криминальный проступок“. Упрощение процедуры работы с криминальными проступками позволит закрывать дело в течение нескольких месяцев.

После внедрения института криминальных проступков простые дела, как мелкие кражи или хулиганство, будут расследоваться органами досудебного расследования максимум месяц и суд будет рассматривать их по упрощенной процедуре. Но это не ограничивает права гражданина на защиту, - отметил Антон Геращенко.

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Заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе отметил, что внедрения института криминальных проступков весь коллектив следователей ждал 8 лет.

Ми разгрузим следователей и сосредоточим их внимание на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. В тоже время подразделения дознания, которых в Нацполиции почти 4 тысячи, будут рассматривать криминальные проступки.

Ранее мы сообщали, что за вождение в нетрезвом виде может наступить криминальная ответственность.