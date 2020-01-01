Алкоголь за рулем в Украине: Названы штрафы

Какие новые штрафные санкции применят к нетрезвым водителям с 1 июля.

Законопроект об усилении ответственности за езду в нетрезвом виде №7279-д вступает в силу с 1 июля. Каким станет размер штрафа за пьяное вождение? Об этом сообщает auto.bigmir.net.

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Сейчас водитель, алкогольное опьянение которого было доказано, платит штраф в размере 10 тыс 200 грн. С первого июля размер штрафа увеличивается до 17-34 тыс грн. Если же нарушитель повторно будет пойман за рулем пьяным, размер штрафа составит 51 тыс грн. Помимо финансового наказания, у водителя отберут права сроком на три года.

Если действия пьяного водителя спровоцируют ДТП с телесными повреждениями, то ответственность станет криминальной.

Допустимое содержание алкоголя в крови составляет 0,2 промилле

Что будет считаться нарушением криминального характера?

вождение в любом виде опьянения (алкогольном, наркотическом, медикаментозном), которое привело к снижению концентрации внимания за рулем,

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передача права вождения ТС лицу, которое пребывает в любом из видов опьянения,

отказ водителя от проведения медосмотра на определение состояния опьянения,

употребление водителем каких-либо запрещенных веществ, медицинских препаратов или алкоголя после совершения аварии, но до приезда патрульной машины.

Ранее мы сообщали, как накажут водителя, который совершил обгон ТС не по правилам.

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