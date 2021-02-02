"До 51 тыс грн и 12 лет тюрьмы": В Украине ужесточат наказания за алкоголь за рулем

В Раде намерены начать войну со злостными нарушителями на дороге.

В скором времени, в Украине могут серьезно усилить наказание за нарушение ПДД. В МВД утверждают, что ужесточение наказания связано с ростом количества ДТП в последнее время.

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Одно из самых громких дел последних лет – дело Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, из-за которых в Харькове погибло 6 человек. Несмотря на жуткие последствия аварии, виновники трагедии могут выйти на свободу по УДО уже в следующем году, после того как отсидят половину срока.

После этого случая на дорогах появились КАФ, полицейским вернули комплексы TruCam, а скорость в населенных пунктах снизили до 50 км/ч.

Несмотря на все принятые меры, в прошлом году на столичном шоссе произошло еще одно громкое ДТП. Пьяный водитель на Mercedes превысил скорость, вылетел на встречку и из-за этого погибла семья.

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После этого вопрос безопасности на дороге под свой личный контроль взял лично президент. Теперь же закон со всеми правками и нововведениями касательно ужесточения ПДД может появиться в Верховной Раде уже на этой пленарной неделе.

На данный момент речь идет о двух законопроектах: №2697 и №2695, которые разработал правоохранительный комитет ВР. В первом чтении их приняли еще летом 2020 года.

Первый законопроект предполагает увеличение штрафов для пешеходов в три раза. Во втором же предусмотрено ужесточение наказание для водителей, особенно тех, которые были пойманы в пьяном виде.

Размер максимального штрафа хотят увеличить до 51 тысячи гривен, а также планируют ввести норму о возможности ареста злостного нарушителя ПДД, которого дважды поймали пьяным за рулем в течении последнего года.

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Также полиция будет проводить специальные рейды с 10 до 8 часов утра, во время которых сможет выборочно останавливать водителей для проверки на состояние алкогольного опьянения. Также рейды будут проводиться в праздничные дни и на следующий день после выходных.

В законопроекте также прописано, что теперь суд не сможет освободить от ответственности нарушителей, которые сделали это в первый раз и покаялись. При этом планируют отменить норму об условном сроке и возможности взять человека на поруки.

Максимальный срок тюремного заключения при этом будет оставлять до 12 лет.

Ранее мы писали о том, что в Украине начали штрафовать пешеходов-нарушителей.