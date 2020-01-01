Разрешить нельзя запретить: законно ли использование TruCAM в Украине

В последнее время вокруг прибора, который позволяет фиксировать скорость возникло очень много споров.

Даже у государства нет единого взгляда на эту проблему Скриншот

В последнее время украинское общество снова всколыхнула тема с радарами, которые позволяют измерять скорость – TruCAM. Так, несколько авторитетных источников заявили кардинально противоположные вещи, что стало причиной полной неразберихи в обществе.

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Сегодня мы попытаемся разобраться в ситуации и ответить на вопрос, законно ли использовать TruCAM в Украине. Все началось с ряда судебных решений, в которых Апелляционный суд признал незаконность использования прибора TruCAM в «ручном режиме» (дело №157/703/20). В суде сослались на ст. 40 закона «О Национальной полиции», в которой сказано:

“Полиция для обеспечения общественной безопасности и порядка может закреплять на форменную одежде, служебных транспортных средства, монтировать / размещать по внешнему периметру дорог и зданий автоматизма фото и видеотехнику, а также использовать информацию, полученную с автоматической фото- и видеотехники, что находится в чужом владении“

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Казалось бы, все логично и вывод напрашивается сам собой: во время фиксации скорости инспектор не может держать прибор, который фиксирует скорость, в руках.

В этот момент в игру вступил первый заместитель начальника Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. На своей страничке в Facebook он опубликовал пост о том, что есть множество судебных решений, в которых суд признает законность использования TruCAM для фиксации момента нарушения скоростного режима.

В этих решениях суды ссылаются на постановление ДП “Укрметртестстандарт“ №22-38/49 от 01.10.2019, согласно которому, лазерный измеритель скорости TruCAM относится к ручным измерителям скорости транспортных средств, то есть создан для удержания в руках во время измерений.

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Так что же мы имеем в итоге, кто прав, а кто виноват? Вывод на данный момент неутешительный. Сейчас в Украине наблюдается правовая коллизия и решение о законности/незаконности использования прибора TruCAM зависит от конкретного судьи и тех правовых актов, на которые он будет ссылаться.

Юристы говорят о том, что решить данную проблему можно, сведя все правовые акты, которые касаются приборов TruCAM к единому знаменателю, но когда это произойдет и произойдет ли вообще, до сих пор остается загадкой...

Ранее мы писали о том, что в Украине резко увеличилось количество патрулей с TruCAM на дороге.