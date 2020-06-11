На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция
В пятницу, 12 июня, стало больше участков по фиксации превышения скоростного режима радарами TruCAM. Об этом сообщается на сайте Патрульной Полиции.
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Расширились 7 существующих участков с TruCAM и появились 24 новых. Общее количество приборов, задействованных в работе сейчас, равно 119. Они обслуживают 209 участков.
Как TruCAM фиксирует превышение скорости
- На сайте полиции и в сети публикуется карта с указанием участков для работы радаров
- На трассе установлены знаки, которые предупреждают о фиксации нарушений
- В месте работы TruCAM также стоит служебное авто с включенными синими маячками.
TruCam – это радар для фиксации скорости автомобилей, который был разработан в NASA. На вооружении патрульных Украины радар используется с 2011 года.
Ранее мы сообщали, что зафиксированное при помощи радара превышение скорости может быть обжаловано в суде.
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