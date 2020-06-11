Измерительные приборы TruCAM теперь работают на 209 участках.

На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция depositphotos

В пятницу, 12 июня, стало больше участков по фиксации превышения скоростного режима радарами TruCAM. Об этом сообщается на сайте Патрульной Полиции.

Читай также: “Не велосипедом единым“:ТОП-3 кортежей Президента Зеленского

Расширились 7 существующих участков с TruCAM и появились 24 новых. Общее количество приборов, задействованных в работе сейчас, равно 119. Они обслуживают 209 участков.

Как TruCAM фиксирует превышение скорости

На сайте полиции и в сети публикуется карта с указанием участков для работы радаров

На трассе установлены знаки, которые предупреждают о фиксации нарушений

В месте работы TruCAM также стоит служебное авто с включенными синими маячками.

TruCam – это радар для фиксации скорости автомобилей, который был разработан в NASA. На вооружении патрульных Украины радар используется с 2011 года.

На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция patrol.police.gov.ua/

На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция patrol.police.gov.ua/

На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция patrol.police.gov.ua/

Ранее мы сообщали, что зафиксированное при помощи радара превышение скорости может быть обжаловано в суде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram