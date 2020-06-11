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На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция

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Измерительные приборы TruCAM теперь работают на 209 участках.
На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция
На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция
depositphotos

В пятницу, 12 июня, стало больше участков по фиксации превышения скоростного режима радарами TruCAM. Об этом сообщается на сайте Патрульной Полиции.

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Расширились 7 существующих участков с TruCAM и появились 24 новых. Общее количество приборов, задействованных в работе сейчас, равно 119. Они обслуживают 209 участков.

Как  TruCAM фиксирует превышение скорости

  • На сайте полиции и в сети публикуется карта с указанием участков для работы радаров
  • На трассе установлены знаки, которые предупреждают  о фиксации нарушений
  • В месте работы TruCAM также стоит служебное  авто с включенными синими маячками. 

TruCam – это радар для фиксации скорости автомобилей, который был разработан в NASA. На вооружении патрульных Украины радар используется с 2011 года.

На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция
На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция
patrol.police.gov.ua/

На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция
На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция
patrol.police.gov.ua/

На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция
На трассах Украины стало больше радаров по фиксации скорости: Полиция
patrol.police.gov.ua/

 

Ранее мы сообщали, что зафиксированное при помощи радара превышение скорости может быть обжаловано в суде. 

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Теги: TruCam, увеличение, участок, фиксация нарушений
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