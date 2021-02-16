Верховная Рада утвердила новые штрафы для водителей: до 51 000 грн

Теперь за превышение скорости придется отдать 3400 гривен, а не 255.

За пьянку за рулем теперь могут забрать автомобиль depositphotos

Сегодня 16 февраля Верховная Рада поддержала новые штрафы для водителей и пешеходов. Речь идет о принятии нового законопроекта №2695.

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Законопроект поддержало 325 депутатов. Минимальный штраф вырос до 510 гривен. Его придется выплатить водителю за следующие нарушения:

непристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

Отдельно вырастет штраф за бегство с места ДТП. Новый штраф составляет 3,4 тысячи гривен, в то время как раньше он было всего 255 грн. Аналогичное повышение штрафа коснулось и превышение скорости в населенных пунктах более, чем на 50 км/ч.

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Если вы не предоставили преимущество скорой, полиции или аварийной службе, то придется заплатить 680, а не 510 гривен.

На 1445 грн будут штрафовать водителей за создание аварийной ситуации. За нарушение, которое привело к ДТП водитель обязан будет заплатить 850 грн.

Штраф за езду без прав так и останется 425 гривен, при этом если прав нет совсем, то штраф составит 3,4 тысячи грн. В случае, если вас ранее лишили прав, и вы сели за руль, штраф составит 20,4 тысяч грн. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 40800 грн с лишением водительского удостоверения от 5 до 7 лет.

За езду в состоянии алкогольного опьянения теперь оштрафуют на 17 000 (вместо 10,2 тысячи) с лишением прав на год. Повторное нарушение в течение года – штраф 34 тысячи гривен с лишением прав на три года. За третью пьяную езду в году подряд, штраф составит 51 тысячу гривен, а прав лишат на 10 лет, при этом у водителя заберут его транспортное средство.

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