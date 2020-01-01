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Обжаловать решение полиции в суде можно будет онлайн: законопроект

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Нововведение позволит участвовать в заседаниях по административным делам в режиме видеоконференции.
Не все участники процесса смогут присутствовать в режиме онлайн
Не все участники процесса смогут присутствовать в режиме онлайн
depositphotos

В скором времени украинцы смогут обжаловать решение полиции через суд в онлайн-режиме. Возможность участия в судебном заседании в формате видеоконференции для участников административного производства предусмотрена в законопроекте №5025.

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Если депутаты все же примут законопроект, то участники дела смогут давать показания или любым другим образом участвовать в судебном процессе через свои личные технические устройства.

Данная норма не будет распространяться на те случаи, когда явка человека в суд будет обязательной. В то же время, чтобы принять участие в судебном заседании в онлайн-формате нужно будет подать соответствующее заявление на позднее чем за 3 дня до начала процесса.

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Чтобы подтвердить свою личность, придется использовать ЭЦП или же каким-то образом предъявить паспорт. Прописаны в законопроекте и те, кто не сможет воспользоваться подобной опцией, это:

  • Свидетель;
  • Переводчик;
  • Специалист;
  • Эксперт.

При этом если у участника такого судебного заседания пропадет интернет, окончательное решение могут принять без него, так и не заслушав его доводы и аргументы.

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Теги: законопроект, полиция, суды, штрафы, нововведение
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