Обжаловать решение полиции в суде можно будет онлайн: законопроект

Нововведение позволит участвовать в заседаниях по административным делам в режиме видеоконференции.

В скором времени украинцы смогут обжаловать решение полиции через суд в онлайн-режиме. Возможность участия в судебном заседании в формате видеоконференции для участников административного производства предусмотрена в законопроекте №5025.

Читай также: Новый функционал камер автофиксации заработает уже сегодня: подробности

Если депутаты все же примут законопроект, то участники дела смогут давать показания или любым другим образом участвовать в судебном процессе через свои личные технические устройства.

Данная норма не будет распространяться на те случаи, когда явка человека в суд будет обязательной. В то же время, чтобы принять участие в судебном заседании в онлайн-формате нужно будет подать соответствующее заявление на позднее чем за 3 дня до начала процесса.

Читай также: В Украине могут ужесточить наказание за нарушение ПДД: подробности

Чтобы подтвердить свою личность, придется использовать ЭЦП или же каким-то образом предъявить паспорт. Прописаны в законопроекте и те, кто не сможет воспользоваться подобной опцией, это:

Свидетель;

Переводчик;

Специалист;

Эксперт.

При этом если у участника такого судебного заседания пропадет интернет, окончательное решение могут принять без него, так и не заслушав его доводы и аргументы.

Вам также будет интересно: