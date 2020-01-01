Обжаловать решение полиции в суде можно будет онлайн: законопроект
В скором времени украинцы смогут обжаловать решение полиции через суд в онлайн-режиме. Возможность участия в судебном заседании в формате видеоконференции для участников административного производства предусмотрена в законопроекте №5025.
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Если депутаты все же примут законопроект, то участники дела смогут давать показания или любым другим образом участвовать в судебном процессе через свои личные технические устройства.
Данная норма не будет распространяться на те случаи, когда явка человека в суд будет обязательной. В то же время, чтобы принять участие в судебном заседании в онлайн-формате нужно будет подать соответствующее заявление на позднее чем за 3 дня до начала процесса.
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Чтобы подтвердить свою личность, придется использовать ЭЦП или же каким-то образом предъявить паспорт. Прописаны в законопроекте и те, кто не сможет воспользоваться подобной опцией, это:
- Свидетель;
- Переводчик;
- Специалист;
- Эксперт.
При этом если у участника такого судебного заседания пропадет интернет, окончательное решение могут принять без него, так и не заслушав его доводы и аргументы.
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