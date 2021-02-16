Полиции не разрешили останавливать водителей просто так: решение ВР

Депутаты не исключают, что в дальнейшем к этому вопросу еще вернутся.

Профилактических проверок на украинских дорогах пока не будет depositphotos

В Верховной Раде запретили безосновательно останавливать водителей. Речь идет о так называемой профилактической проверке, которую хотели внедрить законопроектом №2695.

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О соответствующем решении сообщили на официальном Telegram-канале Верховной Рады. Так, в первом чтении в статье 35 закона “О национальной полиции“ прописывалась еще одна причина остановки. Речь шла об остановке во время действия профилактического осмотра.

Профилактический осмотр представляет собой остановку автомобилей в случайном порядке на усмотрение инспектора с целью проверки водителя на состояние алкогольного опьянения.

Читай также: Верховная Рада утвердила новые штрафы для водителей: до 51 000 грн Источник: http://auto.bigmir.net/autonews/law/1618524-Verhovnaja-Rada-utverdila-novye-shtrafy-dlja-voditelej--do-51-000-grn © Auto.bigmir.net

Во втором чтении МВД пришлось пойти на уступки, и чтобы хотя бы провести в парламент усиление ответственность водителей за нарушения на дороге и увеличить штрафы, они отказались от нормы о профилактическом осмотре.

Помимо этого, в Верховной Раде не разрешили измерять скорость водителей без предупреждения. Также водителю не нужно будет отдавать документы полицейскому в руки во время остановки.

При этом глава правоохранительного комитета ВР Денис Монастырский не отрицает, что норму о профилактической остановке нетрезвых водителей все же введут, но это произойдет немного позже.

“Мы всё равно рано или поздно вернёмся к профилактической остановке автомобилей“, - сказал глава правоохранительного комитета.

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