В Украине начнут штрафовать пешеходов и велосипедистов: новый закон
Самый большой штраф для пешеходов все равно относительно небольшой - 850 гривен.
Сегодня в Верховной Раде приняли законопроект №2695. Основная цель данного законопроекта – повысить уровень ответственности за нарушения ПДД.
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Самое интересное, что в законе прописано увеличение ответственности не только для водителей, но и для пешеходов. Так, текст законопроекта был опубликован на сайте ВР.
Законопроект предусматривает штрафы:
- за переход дороги в неположенном месте и на красный свет штраф будет 255 гривен (ранее за такие нарушения пешеходов могли максимум наказать на 51 гривну);
- велосипедистов и людей, которые управляют гужевыми повозками в случае нарушения ПДД могут оштрафовать на 340 гривен (раньше штраф составлял 85 гривен);
- если пешеход или велосипедист нарушили ПДД в состоянии алкогольного опьянения, то их оштрафуют на 680 грн (ранее штраф был 136 грн);
- если из-за нарушений ПДД образовалась аварийная ситуация, то штраф для пешеходов и велосипедистов возрастает до 850 гривен (ранее было 170 грн).
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