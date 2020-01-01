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Восстановить и заказать водительские права можно будет онлайн - Шмыгаль

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Соответствующее нововведение ввели новым постановлением правительства.
Цифровые права появились в Украине около года назад
Цифровые права появились в Украине около года назад
Скриншот

В правительстве заявили о том, что водительское удостоверение можно будет заказать в онлайн. Также через интернет можно будет восстановить водительское удостоверение.
О соответствующем нововведение заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram.

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Восстановление и заказ водительского удостоверения можно будет осуществить через приложение Дия или же через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Помимо этого, в правительстве предложили ввести регистрацию новых автомобилей прямо в автосалоне. Если инициативу поддержат, то человек сможет получить номерные знаки и техпаспорт на авто непосредственно в автосалоне.

“Украина продолжает внедрять инновационные цифровые подходы в сфере оказания государственных услуг. Поздравляю решение Верховной Рады, которая вчера поддержала закон, который уравнял электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта к бумажным документам“, - заявил Шмыгаль.

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Для того, чтобы обменять удостоверение в Дии, нужно заполнить форму заявки и загрузить фотокопии документов бумажного (пластикового) документа, который подтверждает смену данных и медицинское удостоверение.

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Теги: водительские права, техпаспорт, Дия, Денис Шмыгаль, диджитализация
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