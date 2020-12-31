Переключиться на мобильную версию

В ВР приняли закон о растаможке по тысяче евро: что известно

Комментариев: 0
Пока депутаты приняли соответствующий законопроект только в первом чтении.
Растаможить смогут только авто с экологическим стандартом Евро-2 и выше
Растаможить смогут только авто с экологическим стандартом Евро-2 и выше
Авто Евро Сила

В Верховной Раде проголосовали за растаможку евроблях до 1000 евро. При этом глава АЕС заявил, что его люди больше не будут собираться под парламентом.

Читай также: “Мусор из Европы бесплатно“: Гетманцев о новом законопроекте по евробляхам

Теперь, стоимость авто, которые ввезли в Украину до 1 января 2021 года не будут учитывать при растаможке. Таким образом, средняя цена на растаможку евробляхи теперь будет в районе 800 евро.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины № 4643-д. Данный документ поддержало 259 депутатов. При этом законопроект № 4644-д (об изменениях в Налоговый кодекс Украины) поддержали 293 народных депутата).

“В ближайшие 180 дней таможенное оформление ТС из расчета не больше одного транспортного средства на физическое лицо, будет осуществляться по новой формуле. Речь идет об авто, которые были завезены на территорию Украины до 31.12.2020 року”, - сделал заявление Александр Ковальчук.

В то же время, под действие закона не будут попадать машины с экологичными нормами ЄВРО-2, изготовленные и те, которые ввозятся из страны-агрессора или оккупированных территорий.

Вам также может быть интересно:

Поделись:
Теги: растаможка, евробляхи, законопроект, Верховная Рада, закон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь