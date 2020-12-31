В ВР приняли закон о растаможке по тысяче евро: что известно

Пока депутаты приняли соответствующий законопроект только в первом чтении.

В Верховной Раде проголосовали за растаможку евроблях до 1000 евро. При этом глава АЕС заявил, что его люди больше не будут собираться под парламентом.

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Теперь, стоимость авто, которые ввезли в Украину до 1 января 2021 года не будут учитывать при растаможке. Таким образом, средняя цена на растаможку евробляхи теперь будет в районе 800 евро.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины № 4643-д. Данный документ поддержало 259 депутатов. При этом законопроект № 4644-д (об изменениях в Налоговый кодекс Украины) поддержали 293 народных депутата).

“В ближайшие 180 дней таможенное оформление ТС из расчета не больше одного транспортного средства на физическое лицо, будет осуществляться по новой формуле. Речь идет об авто, которые были завезены на территорию Украины до 31.12.2020 року”, - сделал заявление Александр Ковальчук.

В то же время, под действие закона не будут попадать машины с экологичными нормами ЄВРО-2, изготовленные и те, которые ввозятся из страны-агрессора или оккупированных территорий.

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