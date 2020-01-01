Новые проблемы с евробляхами: краденые машины заполонили Украину

Украденный в Чехии автомобиль нашли в Украине чисто случайно.

Не успели владельцы евроблях возрадоваться дешевой растаможке, которую им разрешили провести в ВР, как нагрянула новая напасть. В полиции предупредили владельцев авто на еврономерах об инцидентах с крадеными машинами.

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Подобный инцидент недавно произошел на улицах Винницы. В патрульной полиции заявили, что они находились на дежурстве, как вдруг увидели автомобиль с номерами ЕС, причем достаточно новый. Копы не стали сразу останавливать авто, а решили просто его пробить по базе.

Спустя пару минут им пришел ответ, что автомобиль числится в угоне в Чехии и они кинулись останавливать владельца евробляхи. Мужчина остановился и не пытался бежать, так как был уверен, что с его автомобилем все хорошо. Какого же было его удивление, когда оказалось, что машина числится в угоне в Чехии.

Законный владелец автомобиля уже направляется в Украину, чтобы забрать свою Skoda.

Та самая Skoda Скриншот/You Tube

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В полиции рассказали, что даже если человек обратится к ним с официальным запросом касательно проверки автомобиля на состояние угона, они все равно не смогут помочь, так как данная информация предназначена только для служебного пользования.

Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля на еврономерах, можно попробовать проверить авто по ВИН-коду через специальные сервисы, но там далеко не всегда отображается вся нужная информация.

В то же время, в полиции советуют не отдавать деньги продавцу до тех пор, пока машина полностью не пройдет процесс перерегистрации в МВД.

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