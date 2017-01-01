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Появились первые шпионские фото Mercedes-Benz GLE

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Mercedes-Benz GLE получит активную гидропружинную подвеску и полный привод с центральным дифференциалом.
Кроссовер доступен с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью
Кроссовер доступен с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью
mercedes-fans.de

В Сети появились шпионские фотографии интерьера вседорожника Mercedes-Benz GLE следующего поколения. Судя по снимкам, дизайн салона выполнен в стиле концепта Vision Maybach Ultimate Luxury.

Об этом сообщает сайт Mercedes-Fans.

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Кроссовер получит два 12,3-дюймовых дисплея на передней панели, руль в стиле S-Класса с сенсорными панелями, два массивных “поручня“ на центральном тоннеле, между которыми расположится новый тачпад мультимедийной системы без традиционного вращающегося селектора.

Мощность бензинового двигателя составляет от 204 до 585 лошадиных сил
Мощность бензинового двигателя составляет от 204 до 585 лошадиных сил
mercedes-fans.de

Также продается гибрид с бензиновым V6 3.0 мощностью
Также продается гибрид с бензиновым V6 3.0 мощностью
mercedes-fans.de

Ранее были названы любимые цвета украинских автомобилистов.

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Теги: Mercedes-Benz GLE, фото
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Источник: motor.ru

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