Появились первые шпионские фото Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE получит активную гидропружинную подвеску и полный привод с центральным дифференциалом.

Кроссовер доступен с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью mercedes-fans.de

В Сети появились шпионские фотографии интерьера вседорожника Mercedes-Benz GLE следующего поколения. Судя по снимкам, дизайн салона выполнен в стиле концепта Vision Maybach Ultimate Luxury.

Об этом сообщает сайт Mercedes-Fans.

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Кроссовер получит два 12,3-дюймовых дисплея на передней панели, руль в стиле S-Класса с сенсорными панелями, два массивных “поручня“ на центральном тоннеле, между которыми расположится новый тачпад мультимедийной системы без традиционного вращающегося селектора.

Мощность бензинового двигателя составляет от 204 до 585 лошадиных сил mercedes-fans.de

Также продается гибрид с бензиновым V6 3.0 мощностью mercedes-fans.de

Ранее были названы любимые цвета украинских автомобилистов.