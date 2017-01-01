Появились первые шпионские фото Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE получит активную гидропружинную подвеску и полный привод с центральным дифференциалом.
В Сети появились шпионские фотографии интерьера вседорожника Mercedes-Benz GLE следующего поколения. Судя по снимкам, дизайн салона выполнен в стиле концепта Vision Maybach Ultimate Luxury.
Об этом сообщает сайт Mercedes-Fans.
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Кроссовер получит два 12,3-дюймовых дисплея на передней панели, руль в стиле S-Класса с сенсорными панелями, два массивных “поручня“ на центральном тоннеле, между которыми расположится новый тачпад мультимедийной системы без традиционного вращающегося селектора.
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