В Китае представили новый электро-минивэн с приличным запасом хода

Song MAX на электрике внешне почти не отличается от своей версии с двигателем внутреннего сгорания.

Запас хода на одной зарядке - 500 километров autocentre.ua

Китай представил семейный минивэн на электрике. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: ТОП-5 самых ярких новинок Детройтского автосалона

Сегмент минивэнов среди электрокаров представлен слабо, что не удивительно - минивэны повсеместно проигрывают конкуренцию крупным кроссоверам.

Но не в Китае - здесь минивэны все еще популярны. Поэтому появления электрокара Song MAX от BYD было достаточно ожидаемым.

Читай также: Авто будущего: Nissan представил спортивный седан-универсал на электрике

Song MAX на электрике внешне почти не отличается от своей версии с двигателем внутреннего сгорания.

Мощность элеткроавтомобиля - больше 160 лошадей. Запас хода на одной зарядке - 500 километров, но, если учесть особенности сертификации китайских авто, рассчитывать придется на около 300-350 километров.

Ранее сообщалось, что Volkswagen показал, каким будет крутой электрокроссовер T-Rug 2021.