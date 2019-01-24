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В Китае представили новый электро-минивэн с приличным запасом хода

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Song MAX на электрике внешне почти не отличается от своей версии с двигателем внутреннего сгорания.
Запас хода на одной зарядке - 500 километров
Запас хода на одной зарядке - 500 километров
autocentre.ua

Китай представил семейный минивэн на электрике. Об этом сообщает Автоцентр.

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Сегмент минивэнов среди электрокаров представлен слабо, что не удивительно - минивэны повсеместно проигрывают конкуренцию крупным кроссоверам.

Но не в Китае - здесь минивэны все еще популярны. Поэтому появления электрокара Song MAX от BYD было достаточно ожидаемым.

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Song MAX на электрике внешне почти не отличается от своей версии с двигателем внутреннего сгорания.

Мощность элеткроавтомобиля - больше 160 лошадей. Запас хода на одной зарядке - 500 километров, но, если учесть особенности сертификации китайских авто, рассчитывать придется на около 300-350 километров.

Ранее сообщалось, что Volkswagen показал, каким будет крутой электрокроссовер T-Rug 2021.

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Теги: электрокар, минивэн, Китай, BYD Song MAX
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    24.01.2019, 19:08
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