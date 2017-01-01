Вспоминая подтопления Киева прошлым летом, разработчики FOMM One EV могут смело выходить на рынок и в Украине.

В Таиланде создали первый электрокар-амфибию за 21 тыс. долларов

В Таиланде создали первый электрокар-амфибию за 21 тыс. долларов

В Таиланде разработали первый в мире электроавтомобиль-амфибию FOMM One EV. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Автомобиль отличается небольшими размерами, но имеет 4 места (хоть и не очень просторных). Общая мощность двух электродвигателей - 14 лошадей, что позволяет достигать 80 км в час. На одной зарядке можно проехать 160 километров.

Главная особенность машины - возможность передвигаться по воде, так как кузов полностью герметичен. Скорость передвижения по воде невысокая, но это и не так важно - машину создали для часто подтапливаемого Юго-Востока Азии.

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Теперь владельцы могут не бояться, что их авто испортиться из-за очередного наводнения. Вспоминая подтопления Киева прошлым летом, разработчики FOMM One EV могут смело выходить на рынок и в Украине. Стоимость авто - 21 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что публике представили бюджетный электрокар-пикап.