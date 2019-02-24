Запорожский автомобилестроительный завод представил новый автобус
Выпускаться А08 будет в пригородном и школьном вариантах.
ЗАЗ представил новую модель автобуса А08. Об этом сообщает AllTransUA.
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Сообщается, что бус построен на шасси Weichai. Длина -7,76 метров, количество посадочных мест - 28, общая вместительность - 43 пассажира.
Автомобиль высокопольный, с двигателем на дизеле Weichai WP3NQ140E50 Евро-5 и пневматическими двухконтурными тормозами Knorr-Bremse або Wabco.
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А08 имеет систему обогрева и возможность заказа кондиционера. Выпускаться А08 будет в пригородном и школьном вариантах.
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