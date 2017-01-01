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Появилось первое официальное фото нового крутого кроссовера SEAT

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Новым автомобилем Cupra будет кроссовер с чертами купе, на базе Seat Ateca, с оригинальным дизайном кузова.
Интересная деталь - задние фонари, с объединением светодиодной полосой
Интересная деталь - задние фонари, с объединением светодиодной полосой
Seat

Появились первые фото нового автомобиля бренда Cupra - подразделения компании Seat, отделившегося недавно в отдельный подбренд.

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Под именем Cupra Seat планирует продавать автомобили высокой мощности и спортивного характера, с оригинальным внешним видом.

Судя по первым официальным фотографиям, новым автомобилем Cupra будет кроссовер с чертами купе, на базе Seat Ateca, но с оригинальным дизайном кузова

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Интересная деталь - задние фонари, с объединением светодиодной полосой. Премьера авто произойдет уже на Женевском автосалоне, 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Honda показала удивительный салон своего нового электрокара.

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Теги: кроссовер, новинка, Seat, Сupra
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