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Представлен BYD Yuan EV360 - крутой электрокроссовер по цене Renault Duster

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Электрокары - тренд последних нескольких лет в автомобильном бизнесе.
Представлен BYD Yuan EV360 - крутой электрокроссовер по цене Renault Duster
© Сайт производителя
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Представлен BYD Yuan EV360 - крутой электрокроссовер по цене Renault Duster
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Электрокары - тренд последних нескольких лет в автомобильном бизнесе. К сожалению, как все трендовые понятия, цена большинства электрокаров не радует.

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В этот момент стоит обратить внимание на китайский авторынок. Вот кто уж точно умеет делать бюджетные электрокары.

Уже готов завоевывать рынок компактный кроссовер BYD на электротяге. Автомобиль под названием BYD Yuan EV360 имеет небольшие габариты и неплохие характеристики - 95 лошадей и 360 км пробега при разумной езде.

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Электрокроссовер получил легкосплавные колесные диски, “кожаные“ сиденья, панорамную крышу, боковые подушки безопасности и систему кругового обзора. Стоимость авто в Китае - от 13 400 до 16 400 долларов. Но о планах продавать в других странах пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что Tesla научилась заряжать электроавтомобили за 15 минут.

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Теги: электроавтомобили, BYD Yuan EV360, Китай, китайские авто
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