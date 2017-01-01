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Tesla научилась заряжать электроавтомобили за 15 минут

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Новые супермощные зарядки уже установлены в городе Фримонт в Калифорнии, и постепенно будут появляться по всему миру.
Электрокар Tesla Roadster нового поколения
Электрокар Tesla Roadster нового поколения
tesla.com

Знаменитая электроавтомобильная компания Tesla придумала технологию, которая помогает зарядить электрокары в пределах 15 минут. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“Каждая точка подключения на станциях Tesla Supercharger V3 сможет обеспечивать пиковую зарядную мощность до 250 кВт. Всего за пять минут можно будет получить 75 миль (120 км) к запасу хода автомобиля. ... Новым станциям не нужно распределять энергию между несколькими автомобилями - клиенты всегда смогут получить максимальную мощность зарядки“, – говорится в сообщении Tesla.

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Новые супермощные зарядки уже установлены в городе Фримонт в Калифорнии, и постепенно будут появляться в других американских штатах. А в четвертом квартале 2019 года новые станции подзарядки появятся в Европе и Азии.

Кажется, что скоро проблема долгой зарядки электроавтомобилей уйдет в прошлое.

Ранее сообщалось, что в Женеве представили супер-электрокар с разгоном как у болида Формулы-1.

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Теги: Tesla, электроавтомобили, зарядка электромобилей
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